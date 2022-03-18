Окупанти планують, що ним буде депутат міськради від ОПЗЖ Андрій Шевчик. Він вже навіть дав росіянам відповідну обіцянку.

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Сьогодні цей "герой" пообіцяв рашистам вивісити на будівлях держустанов Енергодару руZькі прапори та швидко встановити в місті "руZький мир",

– повідомляє компанія "Енергоатом".

Також мешканців міста просять не чинити насильницькі дії щодо колаборанта і зрадника. Адже вже зовсім скоро він відповість за скоєне за законом України.

Ви маєте знати, що влада в Енергодарі українська: дивіться відео