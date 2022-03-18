Оккупанты планируют, что им будет депутат горсовета от ОПЗЖ Андрей Шевчик. Он уже даже дал россиянам соответствующее обещание.

К теме Оставил оружие и технику: командир мотострелковой бригады оккупантов позорно убежал с поля боя

Сегодня этот "герой" пообещал рашистам вывесить на зданиях госучреждений Энергодара руZкие флаги и быстро установить в городе "руZкий мир",

– сообщает компания "Энергоатом".

Также жителей города просят не совершать насильственные действия в отношении коллаборанта и предателя. Ведь уже совсем скоро он ответит за совершенное по закону Украины.

Вы должны знать, что власть в Энергодаре украинская: смотрите видео