Для авто с дизельными двигателями заправка зимним видом топлива является необходимым условием эксплуатации при минусовых температурах, чтобы избежать одной из самых больших сезонных проблем – парафинизации нефтепродукта в топливной системе.

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Поэтому в зимний период сеть ОККО предлагает своим клиентам дизельное топливо Pulls Diesel и ДП Євро, предназначенное для использования при температуре воздуха до -20°С.



Напомним также, что каждый клиент, заправляющийся брендовым топливом Pulls Diesel, приобщается к совместной инициативе "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів" сети и фонда "Повернись живим". Ведь с каждого заправленного литра компания перечисляет одну гривну на оружие для сил территориальной обороны.

Инициатива ставит своей целью закупку и передачу 200 крупнокалиберных пулеметов, 300 минометов и 100 автоматических гранатометов общей стоимостью 400 миллионов гривен. Инициатива еще продолжается, а бригадам ТрО уже был передан полный комплект пулеметов и 53 миномета. По состоянию на сегодняшний день аккумулировано 95% от необходимой суммы.