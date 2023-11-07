В настоящее время ULTRA FAST chargers установлено на 15 АЗК. Работы по развертыванию сети продолжаются, в целом инвестиции в проект превысят 60 миллионов гривен.

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На основных дорогах развернули сеть ULTRA FAST chargers

"Согласно статистике на начало сентября текущего года на дорогах Украины уже курсирует 66 тысяч электрокаров. Это на 26 тысяч больше чем в прошлом году и, если в дальнейшем темп прироста будет сохранен, то уже через год количество электрокаров может превысить отметку в 100 тысяч. Но отсутствие инфраструктуры не позволяет владельцам электрокаров перемещаться между крупными городами", – объясняет вице-президент по маркетингу ОККО Василий Дмитриев.

У нас есть цель решить эту проблему. В настоящее время наша компания фактически первой системно развивает сеть Ultra Fast Chargers. Сейчас нам удалось охватить две высокопоточные трассы. В перспективе планируем расширение проекта и на других направлениях,

– замечает Дмитриев.

ULTRA FAST chargers австрийского производителя, устанавливаемые компанией, имеют порты мощностью – 120/150 киловатт и могут заряжать несколько авто одновременно. География развертывания построена таким образом, чтобы водитель мог зарядить электромобиль примерно через каждые 2 часа.

Больше того, зарядить батарею на 80 процентов можно всего за 30-40 минут. Для удобства клиентов ОККО создали карту с полным перечнем АЗК со скоростными зарядками, а также предусмотрели опцию "проложить маршрут".

Скоростные электрочарджеры имеют мощность 120/150 киловатт / Фото ОККО

Партнерами проекта сети выступает компания ТОКА, которая обеспечивает сервисное обслуживание чарджеров. В частности, зарядка авто осуществляется через мобильное приложение ТОКА NETWORK.

Кстати, оплатить услуги чарджера можно как через приложение, так и через терминалы самообслуживания EasyPay, размещенные на АЗК. "Украина все еще имеет колоссальный потенциал для развития этого наиболее экологичного вида транспорта. Но чтобы раскрыть его на полную и не отставать от трендов глобального мира, нужно постоянно развивать сервисную инфраструктуру для электромобилей. Особенно за пределами крупных городов, где она еще недостаточна", – отмечает основатель ТОКА Стефан Благовестный.

Автозаправочные комплексы представляют собой удобные локации для установки чарджеров на оживленных трассах. Сеть ОККО является оптимальным партнером, поскольку широко представлена по всей стране, и на высоком уровне держит планку сервиса. Наше партнерство с ОККО продолжается уже шестой год, и сейчас мы вышли на ULTRA FAST уровень, – добавляет Благовестный.

На сегодняшний день уже на 57 комплексах сети ОККО можно подзарядить электромобиль. В частности, на 15 из них установлены скоростные зарядки.