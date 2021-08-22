Из-за этого губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил в регионе режим чрезвычайного положения.

Важно Мексика страдает от урагана Грейс третьей категории: впечатляющее видео стихии

Ожидается, что ураган повлияет на прибрежные районы с опасным штормовым всплеском. Также стихия может повлечь:

большое количество осадков,

опасные условия прибоя,

отключение электроэнергии.

Стихии противостоять будут военные

Кроме Нью-Йорка, в плену стихии могут оказаться штат Вестчестер. В пресс-службе губернатора отметили, что для борьбы с ураганом привлекут 500 военнослужащих Нацгвардии.



Ураган Генри приближается к Нью-Йорку / Фото CSU

Губернатор Куомо также попросил президента Джо Байдена предварительно объявить режим чрезвычайной ситуации. Это уполномочивает федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям делать чрезвычайные защитные меры, а также помогать жителям Нью-Йорка в борьбе с Генри и его последствиями.

Интересно! Ураганы и штормы не редкость для США. Там даже есть такое понятие как сезон ураганов. Обычно он длится с июня до ноября. Пик наблюдается примерно 10 сентября.

Добавим, что атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 метров в секунду. При скорости ветра 33 метра в секунду и более шторм становится ураганом.