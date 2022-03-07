Об этом Геращенко сообщил в интервью. Он отметил, что пленные говорят, что им ничего не сообщили о том, что они будут воевать с Украиной.

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Пленные утверждают, что ехали "на учебу"

Российские солдаты были совершенно демотивированы, их обманули, подняли ночью 24-го по тревоге и сказали, что идут учения. И дальше главные машины прошли через границу. Чаще они ехали в БТР и машинах, даже не понимая, что уже вторглись на территорию независимой страны,

– сказал советник главы МВД.

Уже утром 24 февраля, когда по ним начали стрелять, многие русские оккупанты просто разбегались по лесам и полям, уже после этого их и брали в плен.

Точный учет пленных сейчас налаживается

Геращенко отметил, что точный учет пленных сейчас налаживается. Однако известно, что их количество близится к 2 тысячам. Советник главы МВД говорит, что к ним относятся хорошо, ведь дальше их будут использовать как обменный фонд — для обмена на попавших к россиянам наших пленных.