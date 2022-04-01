Вместе с тем битва за город продолжается. Об этом сообщил начальник отдела городского совета Изюма Максим Стрельник на своей странице в фейсбуке.

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Ситуация в Изюме

По словам Максима Стрельника, 26 марта местные предатели провели российских оккупантов на южную часть города. Это привело к полной блокаде пути доставки гуманитарной помощи в Изюм и невозможности эвакуировать жителей населенного пункта.

Кроме того, по словам чиновника, враг воспользовался этой ситуацией и начал захватывать Изюм. Учитывая такую угрозу, ВСУ осуществляли военные мероприятия по деблокированию города, о которых нельзя было публично сообщать.

К сожалению, численное превосходство русских оккупантов и вероломство местных предателей все же привели к установлению 1 апреля временного контроля врага над Изюмом,

– пояснил Стрельник.

Вместе с тем начальник отдела горсовета Изюма отметил, что битва за город еще не завершена, и украинская армия вскоре обязательно освободит город от оккупантов и спасет изюмчан, которые попали в ловушку из-за подлости предателей и агрессии россиян.

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