Ранее в СМИ распространялась информация о массовых арестах внутри ФСБ, в том числе о 20 арестованных генералах Минобороны России из-за провала войны в Украине, а также бывшего советника президента России Владислава Суркова, который якобы находится под домашним арестом и обвиненяется в хищении денег, которые были выделены подготовку к войне.

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По словам Буданова, в окружении Путина в определенной степени были проведены некоторые чистки. Но та информация, о которой говорят в СМИ, несколько преувеличена.

Тысячами никого не сажают

Он объяснил, что информация преувеличена в количественном и качественном составе чистки в России.

Да, есть очень значительные изменения среди военного руководства, на уровне командующих родов войск, командующих в армии и так далее. Это не очень публичные люди, и об этом СМИ не сильно пишут,

– объяснил начальник ГУР МО.

По его словам, у России есть определенные изменения в окружении Путина и определенное количество арестованных людей в спецслужбах.

Буданов упомянул известного генерала Сергея Беседу, который в ФСБ отвечал за предоставление оперативной информации по Украине. Его отправили в СИЗО.

Кстати, история с финансированием Медведчука – это немного связано с ним (Беседой – ред.). Но той картинки, которую хотят все увидеть, нет. Тысячами никого не сажают, к сожалению. Определенные изменения есть – им надо назначить козла отпущения. Вот они и ищут,

– объяснил Буданов.

Чем провинился Беседа

Напомним, что 8 апреля стало известно о том, что бывший руководитель 5-й службы ФСБ России Сергей Беседа, который, по неофициальным данным, был отправлен под домашний арест после вторжения России в Украину, уже переведен в СИЗО "Лефортово".

Беседа обвиняется в хищении средств, выделенных на подрывную и агентурную работу в Украине, а также в предоставлении заведомо ложной информации о политической ситуации в Украине.

Добавим, что в 5-ю службу ФСБ (Служба оперативной информации и международных связей) входит Департамент оперативной информации, выполняющий функции внешней разведки и занимающийся попытками удержания постсоветских стран в сфере влияния России.

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