Раніше у ЗМІ поширювалась інформація про масові арешти всередині ФСБ, зокрема про 20 заарештованих генералів Міноборони Росії через провал війни в Україні, а також колишнього радника президента Росії Владислава Суркова, який нібито наразі перебуває під домашнім арештом за звинувачення у розкраданні грошей, які були виділені на підготовку до війни.

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За словами Буданова, в оточенні Путіна певною мірою таки були проведені деякі чистки. Але та інформація, про яку говорять у ЗМІ, трохи перебільшена.

Тисячами нікого не саджають

Він пояснив, що інформація перебільшена у кількісному та якісному складі цих чисток в Росії.

Так, є дуже значні зміни серед військового керівництва, на рівні командувачів родів військ, командувачів в армії і так далі. Це не дуже публічні люди, і про це ЗМІ не сильно пишуть,

– пояснив начальник ГУР МО.

За його словами, в Росії є певні зміни в оточенні Путіна та певна кількість заарештованих людей у спецслужбах.

Буданов згадав відомого генерала Сергія Бесєда, який в ФСБ відповідав за надання оперативної інформації щодо України. Його таки відправили у СІЗО.

До речі, історія з фінансуванням Медведчука – це трошки пов’язано з ним (Бесєдою – ред.). Але тієї картинки, яку хочуть усі побачити, нема. Тисячами нікого не саджають, на жаль. Певні зміни є – їм треба призначити цапа-відбувайла. Ось вони і шукають,

– пояснив Буданов.

Чим завинив Бесєда

Нагадаємо, що 8 квітня стало відомо про те, що колишнього керівника 5-ї служби ФСБ Росії Сергія Бесєду, якого, за неофіційними даними, було відправлено під домашній арешт після вторгнення Росії в Україну, уже перевели до СІЗО "Лефортово".

Бесєду звинувачують у розкраданні коштів, виділених на підривну та агентурну роботу в Україні, а також у наданні свідомо неправдивої інформації щодо політичної ситуації в Україні.

Додамо, що до 5-ї служби ФСБ (Служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків) входить Департамент оперативної інформації, який виконує функції зовнішньої розвідки та займається спробами утримання пострадянських країн у сфері впливу Росії.

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