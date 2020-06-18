К Стерненко домой пришла полиция
К активисту Сергея Стерненко, которого суд отправить под домашний арест, пришли полицейские. Но он их не пустил.
О визите киевских правоохранителей сам Стерненко написал у себя в телеграмм-канале. По его словам, они хотели что-то "проконтролировать" по домашнему адресу.
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Однако активист не пустил киевских правоохранителей в квартиру. Свое решение он объяснил тем, что суд поручил осуществлять контроль за выполнением домашнего ареста только одесской полиции. А пришли киевские полицейские.
Домашний арест для Стерненко: коротко
- Суд отправил Сергей Стерненко под домашний арест на 60 суток. Это мера пресечения по делу, в котором Стерненко обвиняют в убийстве нападающего во время третьего покушения.
- Во время рассмотрения дела об избрании меры пресечения под судом в Киеве 15 и 16 июня состоялись столкновения. В одном из них полиция силой задержала нескольких активистов.
- Первый раз суд постановил, что Стерненко должен быть под домашним арестом по месту прописки. Однако это оказалась воинская часть в Одессе. Поэтому впоследствии решение изменили на домашний арест по месту жительства.