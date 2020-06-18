К активисту Сергея Стерненко, которого суд отправить под домашний арест, пришли полицейские. Но он их не пустил.

О визите киевских правоохранителей сам Стерненко написал у себя в телеграмм-канале. По его словам, они хотели что-то "проконтролировать" по домашнему адресу.

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Однако активист не пустил киевских правоохранителей в квартиру. Свое решение он объяснил тем, что суд поручил осуществлять контроль за выполнением домашнего ареста только одесской полиции. А пришли киевские полицейские.

Домашний арест для Стерненко: коротко