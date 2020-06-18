До активіста Сергія Стерненка, якого суд відправив під домашній арешт, прийшли поліцейські. Але він їх не пустив.

Про візит київських правоохоронців сам Стерненко написав у себе в телеграм-каналі. За його словами, вони хотіли щось "проконтролювати" за домашньою адресою.

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Однак активіст не пустив київських правоохоронців до квартири. Своє рішення він пояснив тим, що суд доручив здійснювати контроль за виконанням домашнього арешту тільки одеській поліції. А прийшли київські поліцейські.

Домашній арешт для Стерненка: коротко