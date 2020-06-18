До Стерненка додому прийшла поліція
До активіста Сергія Стерненка, якого суд відправив під домашній арешт, прийшли поліцейські. Але він їх не пустив.
Про візит київських правоохоронців сам Стерненко написав у себе в телеграм-каналі. За його словами, вони хотіли щось "проконтролювати" за домашньою адресою.
До слова Рішення абсурдне, – Стерненко готує апеляцію на запобіжний захід
Однак активіст не пустив київських правоохоронців до квартири. Своє рішення він пояснив тим, що суд доручив здійснювати контроль за виконанням домашнього арешту тільки одеській поліції. А прийшли київські поліцейські.
Домашній арешт для Стерненка: коротко
- Суд відправив Сергій Стерненка під домашній арешт на 60 діб. Це запобіжний захід у справі, в якій Стерненка звинувачують у вбивстві нападника під час третього нападу.
- Під час розгляду справи про обрання запобіжного заходу під судом в КИєві 15 та 16 червня відбулися ряд сутичок. В одній з них поліція силою затримала декількох активістів.
- Перший раз суд постановив, що Стерненко повинен бути під домашній арештом за місцем прописки. Однак це виявилася військова частина в Одесі. Тож згодом рішення змінили на домашній арешт за місцем проживання.