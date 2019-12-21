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      К 95-ой годовщине компания "Фармак" выпустила книгу об украинских ученых

      Новая тема 9 Читати новину українською

      Украина может стать одним из мировых научно-исследовательских центров.

      В этом уверены в компании "Фрамак". К своему 95-го дня рождения компании они вместе с издательством "Основы" презентовали книгу "Будет тебе наука: украинские ученые, которые меняют мир". Здесь собрано 25 биографических очерков о наших ученых, уникальными изобретениями которых сегодня пользуются в разных уголках земли.

      "Это очень хороший пример того, что мы должны, даже если кто-то уехал, потому что к него появились лучшие возможности стать специалистом высшего сорта, мы должны привлечь их в наши производства, в нашу науку, для того, чтобы процветала наша страна", – отметила глава наблюдательного совета АО "Фармак" Филя Жебровская.

      Этой книгой "Фрамак" стремится привлечь внимание к вопросам научного потенциала нашей страны и привлечь молодых специалистов к его развитию.

      Они очень скромные. Вы знаете, что меня удивило, когда я им звонила, чтобы сбросить тексты, чтобы они проверили митохондрии, которые я до сих пор не знаю? Большинство исправляли "я" на "мы", то есть там было "я открыл", "я разработал", а они исправляли на "мы". Команда что-то сделала и мне кажется, это очень важно, что научное сообщество понимает насколько важно сотрудничать,
      – рассказал автор книги Юрий Марченко.

      "С помощью интересных текстов, вдохновляющих цитат, классного современного дизайна, мы сможем сказать кому-то, кому 15, что быть ученым – это очень круто, что в Украине есть компании, которые их ждут", – сказала глава издательства "Основы" Богдана Павлычко. .

      Книгу планируют выпустить тиражом в 10 тысяч экземпляров. Найти ее можно будет в библиотеках, учебных заведениях, а также в свободной продаже. Все собранные средства пойдут на развитие украинской науки через Благотворительный фонд "Фармак".

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      Теги: Новости Украины
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