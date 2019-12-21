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      До 95-ої річниці компанія "Фармак" випустила книгу про українських науковців

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      Україна може стати одним зі світових науково-дослідних центрів.

      В цьому впевнені у компанії "Фрамак". До свого 95-го дня народження компанії вони разом з видавництвом "Основи" презентували книгу "Буде тобі наука: українські вчені, які змінюють світ". Тут зібрано 25 біографічних нарисів про наших науковців, унікальними винаходами яких сьогодні користується у різних куточках землі.

      "Це дуже хороший приклад того, що ми мусимо, навіть якщо хтось поїхав, бо він має кращі можливості стати фахівцем вищого ґатунку, ми мусимо залучити їх в наші виробництва, в нашу науку, для того, щоб процвітала наша держава", – зазначила голова наглядової ради АТ "Фармак" Філя Жебровська.

      Цією книгою "Фрамак" прагне привернути увагу до питань наукового потенціалу нашої країни та залучити молодих спеціалістів до його розвитку.

      Вони дуже скромні. Ви знаєте, що мене здивувало, коли я їм телефонувала, щоб скинути тексти, аби вони перевірили всі ці мітохондрії, які я досі не знаю? Більшість з них виправляли "я" на "ми", тобто там було "я відкрив", "я розробив", а вони виправляли на "ми". Команда щось зробила і мені здається, це дуже важливо, що наукова спільнота розуміє на скільки важливо співпрацювати,
      – розповів автор книги Юрій Марченко.

      "Через цікаві тексти, надихаючі цитати, класний сучасний дизайн, ми зможемо сказати комусь, кому 15, що бути науковцем – це дуже круто, що в Україні є компанії, які на них чекають",  сказала голова видавництва "Основи" Богдана Павличко..

      Книгу планують випустити тиражем в 10 тисяч примірників. Знайти її можна буде в бібліотеках, навчальних закладах, а також у вільному продажі. Усі зібрані кошти підуть на розвиток української науки через Благодійний фонд "Фармак".

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      Теги: Новини України
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