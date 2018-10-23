11:34
24 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Убийственный рэп Oxxxymiron. Патриарх Кадыров
      Вєсті Кремля
      20:52, 23 октября
      Вести.UA. Тягнибок ответит на санкции РФ. Чертовский трезубец Царева
      Вєсті.UA
      20:16, 23 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      К чему приведет отказ Украины от Минского процесса: ответ экс-посла США

      670 Читати новину українською
      Экс-посол США объяснил, почему Украине важно не отказываться от Минского процесса
      Экс-посол США объяснил, почему Украине важно не отказываться от Минского процесса / Фото из открытых источников

      Отказ Украины от Минского процесса, целью которого является решение вопросов по урегулированию ситуации на Донбассе, повлечет подрыв санкций со стороны Европейского Союза к России.

      Об этом заявил бывший посол США в Украине и помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Стивен Пайфер в интервью LB.ua.

      Читайте также: Какое жесткое требование Украина поставила России в Минске

      Пайфер объяснил, что Минский процесс важен для Украины по нескольким причинам.

      Во-первых, благодаря Минскому процессу сохраняется привлечение канцлера Меркель и президента Франции Макрона – и я думаю, что для Украины это полезно иметь таких европейских посредников на высшем уровне,
      – подчеркнул он.

      Дипломат пояснил, что второй причиной является то, что для Европейского Союза именно Минский процесс является основой для большинства антироссийских санкций.

      "И я боюсь, что если бы от Минского процесса Украина отказалась, это бы подорвало поддержку санкций со стороны Европейского Союза", – отметил Пайфер.

      Бывший посол подчеркнул, что для того, чтобы санкции против России были сохранены, в Минском процессе необходимо оставаться до тех пор, "пока не появится что-то, что пришло бы ему на замену". При этом он отметил, что с Минским процессом также существует проблема, ведь о нем договорились еще в феврале 2015 и за три с половиной года он так и не был реализован.

      "Итак, вам не нужно делать ничего такого, что бы ослабило базу для санкций против России. Ведь, сколько бы русские не говорили, что санкции не приносят им никаких серьезных последствий, большинство экономистов считают, что санкции свое действие имеют", – подытожил Пайфер.

      К слову, 2 октября второй Президент Украины Леонид Кучма заявил, что прекращает работу в Трехсторонней контактной группе в Минске, которая занимается вопросами по урегулированию ситуации на Донбассе. Впоследствии появилась информация, что его место временно займет советник президента Руслан Демченко. Официального представителя назначает президент. По информации СМИ, в Минске Украину будет представлять еще один экс-президент – Виктор Ющенко.

       

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Новости США Евросоюз Санкции Украина – Россия Минские договоренности Минск
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 23 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Аутизм у детей: что это такое, как распознать и к кому обращаться
      сегодня , 11:00 Аутизм у детей: что это такое, как распознать и к кому обращаться
      Катерина Петренко
      Обучение за рубежом: почему молодежь выбирает западные вузы и как изменить ситуацию?
      сегодня , 10:02 Обучение за рубежом: почему молодежь выбирает западные вузы и как изменить ситуацию?
      Інна Жолобович
      Ціна держави: хто насправді наповнює бюджет України
      сегодня , 10:00 Ціна держави: хто насправді наповнює бюджет України
      Віталій Шабунін
      Перший вітчизняний: куди і за скільки полетить лоукост Sky-Up
      сегодня , 08:40 Перший вітчизняний: куди і за скільки полетить лоукост Sky-Up
      Артем Овдієнко
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября
      сегодня , 08:33 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук