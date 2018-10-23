К чему приведет отказ Украины от Минского процесса: ответ экс-посла США

Отказ Украины от Минского процесса, целью которого является решение вопросов по урегулированию ситуации на Донбассе, повлечет подрыв санкций со стороны Европейского Союза к России.

Об этом заявил бывший посол США в Украине и помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Стивен Пайфер в интервью LB.ua.

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Пайфер объяснил, что Минский процесс важен для Украины по нескольким причинам.

Во-первых, благодаря Минскому процессу сохраняется привлечение канцлера Меркель и президента Франции Макрона – и я думаю, что для Украины это полезно иметь таких европейских посредников на высшем уровне,

– подчеркнул он.

Дипломат пояснил, что второй причиной является то, что для Европейского Союза именно Минский процесс является основой для большинства антироссийских санкций.

"И я боюсь, что если бы от Минского процесса Украина отказалась, это бы подорвало поддержку санкций со стороны Европейского Союза", – отметил Пайфер.

Бывший посол подчеркнул, что для того, чтобы санкции против России были сохранены, в Минском процессе необходимо оставаться до тех пор, "пока не появится что-то, что пришло бы ему на замену". При этом он отметил, что с Минским процессом также существует проблема, ведь о нем договорились еще в феврале 2015 и за три с половиной года он так и не был реализован.

"Итак, вам не нужно делать ничего такого, что бы ослабило базу для санкций против России. Ведь, сколько бы русские не говорили, что санкции не приносят им никаких серьезных последствий, большинство экономистов считают, что санкции свое действие имеют", – подытожил Пайфер.

К слову, 2 октября второй Президент Украины Леонид Кучма заявил, что прекращает работу в Трехсторонней контактной группе в Минске, которая занимается вопросами по урегулированию ситуации на Донбассе. Впоследствии появилась информация, что его место временно займет советник президента Руслан Демченко. Официального представителя назначает президент. По информации СМИ, в Минске Украину будет представлять еще один экс-президент – Виктор Ющенко.