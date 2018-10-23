До чого призведе відмова України від Мінського процесу: відповідь екс-посла США

Відмова України від Мінського процесу, метою якого вирішення питань щодо врегулювання ситуації на Донбасі, спричинить підрив санкцій з боку Європейського Союзу до Росії.

Про це заявив колишній посол США в Україні та помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Стівен Пайфер в інтерв'ю LB.ua.

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Пайфер пояснив, що Мінський процес важливий для України з кількох причин.

По-перше, завдяки Мінському процесу зберігається залучення канцлера Меркель і президента Франції Макрона – і я думаю, що для України це корисно мати таких європейських посередників на вищому рівні,

– наголосив він.

Дипломат пояснив, що другою причиною є те, що для Європейського Союзу саме Мінський процес є основою для більшості антиросійських санкцій.

"І я боюся, що якщо б від Мінського процесу відмовилася Україна, це б підірвало підтримку санкцій з боку Європейського Союзу", – зазначив Пайфер.

Колишній посол підкреслив, що для того, аби санкції проти Росії були збережені, у Мінському процесі необхідно залишатися доти, "поки не з'явиться щось, що прийшло б йому на заміну". При цьому він зазначив, що з Мінським процесом також існує проблема, адже про нього домовилися ще в лютому 2015 і за три з половиною роки він так і не був реалізований.

"Отже, вам не потрібно робити нічого такого, що б ослабило базу для санкцій проти Росії. Адже, скільки б росіяни не говорили, що санкції не завдають їм жодних серйозних наслідків, більшість економістів вважають, що санкції свою дію мають", – підсумував Пайфер.

До слова, 2 жовтня другий Президент України Леонід Кучма заявив, що припиняє роботу у Тристоронній контактній групі у Мінську, яка займається питаннями щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Згодом з'явилася інформація, що його місце тимчасово займе радник президента Руслан Демченко. Офіційного представника призначає президент. За інформацією ЗМІ, у Мінську Україну представлятиме ще один екс-президент – Віктор Ющенко.