К какому вероисповеданию относят себя украинцы: опрос

На территории Украины проживает 20 миллионов 9 тысяч женщин и 17 миллионов 280 тысяч мужчин. К православному вероисповеданию ПЦУ относятся 38,6% украинцев. Меньше всего в Украине людей, исповедующих ислам.

По данным САУ, больше всего на территории Украины проживает людей, исповедующих православное христианство:

ПЦУ (во главе митрополита Епифания) – 38,6%;

УПЦ МП (во главе с митрополитом Онуфрием) – 20,7%;

Православные без определения конфессии, христиане – 4,5%.

Ни к какому вероисповеданию не относятся 22,5% населения.

Греко-католиков в Украине – 9,8%, а католиков в 7 раз меньше – 1,4%.

Среди других религий в Украине есть представители:

Протестантизма – 0,9%;

Иудаизма – 0,1;

Ислама – 0% (предел погрешности исследования 0,0%).

К другим религиям, которые не очень распространены в Украине, относятся 1,5% граждан.



К какому вероисповеданию относят себя украинцы / Инфографика 24 канала

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова по заказу интернет-ресурса "Обозреватель" с 17 по 21 января 2020 года. Было опрошено 2000 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.