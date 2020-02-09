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      К какому вероисповеданию относят себя украинцы: опрос

      76 Читати новину українською
      Вероисповедание украинцев / Getty Images

      На территории Украины проживает 20 миллионов 9 тысяч женщин и 17 миллионов 280 тысяч мужчин. К православному вероисповеданию ПЦУ относятся 38,6% украинцев. Меньше всего в Украине людей, исповедующих ислам.

      По данным САУ, больше всего на территории Украины проживает людей, исповедующих православное христианство:

      • ПЦУ (во главе митрополита Епифания) – 38,6%;
      • УПЦ МП (во главе с митрополитом Онуфрием) – 20,7%;
      • Православные без определения конфессии, христиане – 4,5%.
      • Ни к какому вероисповеданию не относятся 22,5% населения.

      Греко-католиков в Украине – 9,8%, а католиков в 7 раз меньше – 1,4%.

      Среди других религий в Украине есть представители:

      • Протестантизма – 0,9%;
      • Иудаизма – 0,1;
      • Ислама – 0% (предел погрешности исследования 0,0%).

      К другим религиям, которые не очень распространены в Украине, относятся 1,5% граждан.

      До якого віросповідання відносять себе українці інфографіка 24 канал
      К какому вероисповеданию относят себя украинцы / Инфографика 24 канала

      Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова по заказу интернет-ресурса "Обозреватель" с 17 по 21 января 2020 года. Было опрошено 2000 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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      Теги: Новости Украины Публикации Религия Инфографика
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