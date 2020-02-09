До якого віросповідання відносять себе українці: опитування
На території України проживає 20 мільйонів 9 тисяч жінок і 17 мільйонів 280 тисяч чоловіків. До православного віросповідання ПЦУ відноситься 38,6% українців. Найменше в Україні людей, які сповідують іслам.
За даними САУ, найбільше на території України проживає людей, які сповідують православне християнство:
- ПЦУ (на чолі митрополита Епіфанія) – 38,6%;
- УПЦ МП (на чолі з митрополитом Онуфрієм) – 20,7%;
- Православні без визначення конфесії, християни – 4,5%.
До жодного віросповідання не відносяться 22,5% населення.
Греко-католиків в Україні – 9,8%, а католиків у 7 разів менше – 1,4%.
Серед інших релігій в Україні є представники:
- Протестантизму – 0,9%;
- Іудаїзму – 0,1;
- Ісламу – 0% (межа похибки дослідження 0,0%).
До інших релігій, які не дуже розповсюджені в Україні відносяться 1,5% громадян.
До якого віросповідання відносять себе українці / Інфографіка 24 каналу
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення інтернет-ресурсу "Обозреватель" з 17 по 21 січня 2020 року. Було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Вибір редакції
-
Затримали ймовірно причетних до стрілянини в Мукачеві осіб: фото та відео спецоперації силовиківсьогодні , 03:34
-
Чи призиватимуть на службу в армію 18- та 19-річних: пояснення міністра оборони Загороднюкасьогодні , 00:23
-
Далакян провів найскладніший захист поясу WBA, але залишив титул чемпіона в Україні – відеосьогодні , 00:13