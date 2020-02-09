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      До якого віросповідання відносять себе українці: опитування

      77 Читать новость на русском
      Віросповідання українців / Getty Images

      На території України проживає 20 мільйонів 9 тисяч жінок і 17 мільйонів 280 тисяч чоловіків. До православного віросповідання ПЦУ відноситься 38,6% українців. Найменше в Україні людей, які сповідують іслам.

      За даними САУ, найбільше на території України проживає людей, які сповідують православне християнство:

      • ПЦУ (на чолі митрополита Епіфанія) – 38,6%;
      • УПЦ МП (на чолі з митрополитом Онуфрієм) – 20,7%;
      • Православні без визначення конфесії, християни – 4,5%.

      До жодного віросповідання не відносяться 22,5% населення.

      Греко-католиків в Україні – 9,8%, а католиків у 7 разів менше – 1,4%.

      Серед інших релігій в Україні є представники:

      • Протестантизму – 0,9%;
      • Іудаїзму – 0,1;
      • Ісламу – 0% (межа похибки дослідження 0,0%).

      До інших релігій, які не дуже розповсюджені в Україні відносяться 1,5% громадян.

      До якого віросповідання відносять себе українці інфографіка 24 канал
      До якого віросповідання відносять себе українці / Інфографіка 24 каналу

      Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення інтернет-ресурсу "Обозреватель" з 17 по 21 січня 2020 року. Було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
       

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      Теги: Новини України Публікації Релігія Інфографіка
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