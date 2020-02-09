До якого віросповідання відносять себе українці: опитування

На території України проживає 20 мільйонів 9 тисяч жінок і 17 мільйонів 280 тисяч чоловіків. До православного віросповідання ПЦУ відноситься 38,6% українців. Найменше в Україні людей, які сповідують іслам.

За даними САУ, найбільше на території України проживає людей, які сповідують православне християнство:

ПЦУ (на чолі митрополита Епіфанія) – 38,6%;

УПЦ МП (на чолі з митрополитом Онуфрієм) – 20,7%;

Православні без визначення конфесії, християни – 4,5%.

До жодного віросповідання не відносяться 22,5% населення.

Греко-католиків в Україні – 9,8%, а католиків у 7 разів менше – 1,4%.

Серед інших релігій в Україні є представники:

Протестантизму – 0,9%;

Іудаїзму – 0,1;

Ісламу – 0% (межа похибки дослідження 0,0%).

До інших релігій, які не дуже розповсюджені в Україні відносяться 1,5% громадян.



До якого віросповідання відносять себе українці / Інфографіка 24 каналу

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення інтернет-ресурсу "Обозреватель" з 17 по 21 січня 2020 року. Було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

