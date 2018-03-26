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К концу века в Африке вымрет половина видов животных: доклад ООН

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К концу века в Африке вымрет половина видов животных
К концу века в Африке вымрет половина видов животных / oboitut.com

В течение ближайших десятилетий биологическое разнообразие в мире существенно сократится, многие виды животных, птиц, рыб и растений исчезнут.

К такому выводу пришли эксперты Организации Объединенных Наций, которые подготовили доклад об угрозах экосистемам Европы, Северной и Южной Америки, Центральной Азии, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, об этом пишет "Зеркало недели".

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По мнению экспертов, к 2100 году более половины видов животных и птиц в Африке может вымереть. Высыхание африканских озер приведет к гибели растений и существенному обеднению африканской флоры.

Демографические изменения также негативно скажутся на экологической ситуации на континенте. Согласно прогнозам, к 2050 году численность населения в Африке увеличится вдвое – с 1,25 до 2,5 миллиардов людей.

К 2050 году в Юго-Восточной Азии исчезнет до 90% кораллов. И этот процесс не удастся остановить даже в случае замедления глобального потепления. До 2048 года регион может остаться без рыбных ресурсов, если темпы промышленной ловли не будут снижены.

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Вымирание угрожает также ряду биологических видов в Америке. Ученые отмечают, что после открытия континента количество видов в регионе сократилась на 31%. К 2050 году этот показатель, по прогнозам, составит 40%.

В марте в Кении умер последний самец белого носорога на Земле. Единственными представителями этого вида остались две самки, которых ученые будут пытаться искусственно оплодотворить.

Источник: 24 Канал
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