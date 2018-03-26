08:54
26 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
1°C
5°C -6°C
  • вівторок
    6°C -3°C
  • середа
    2°C -1°C
  • четвер
    1°C -2°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
Вєсті Кремля
22:10, 24 березня
Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу
Вєсті.UA
18:32, 24 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ

До кінця століття в Африці вимре половина видів тварин: доповідь ООН

211 Читать новость на русском
До кінця століття в Африці вимре половина видів тварин
До кінця століття в Африці вимре половина видів тварин / oboitut.com

Протягом найближчих десятиліть біологічне різноманіття у світі істотно скоротиться, багато видів тварин, птахів, риб і рослин зникне.

До такого висновку прийшли експерти Організації Об'єднаних Націй, які підготували доповідь про загрози екосистемам Європи, Північної та Південної Америки, Центральній Азії, Африки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону, про це пише Дзеркало тижня.

Читайте також: Реакція тварин, які вийшли на волю із цирку

На думку експертів, до 2100 року більше половини видів тварин і птахів в Африці може вимерти. Висихання африканських озер приведе до загибелі рослин і суттєвого збіднення африканської флори.

Демографічні зміни також негативно позначаться на екологічній ситуації на континенті. Згідно з прогнозами, до 2050 року кількість населення в Африці збільшиться вдвічі – 1,25 до 2,5 мільярдів людей.

До 2050 року в Південно-Східній Азії зникне до 90% коралів. І цей процес не вдасться зупинити навіть у випадку уповільнення глобального потепління. До 2048 року регіон може залишитися без рибних ресурсів, якщо темпи промислового лову не будуть знижені.

Читайте також: Вчені створили нового робота-рибу для дослідження підводного світу

Вимирання загрожує також ряду біологічних видів в Америці. Вчені відзначають, що після відкриття континенту кількість видів у регіоні скоротилася на 31%. До 2050 року цей показник, за прогнозами, складатиме 40%.

У березні в Кенії помер останній самець білого носорога на Землі. Єдиними представниками цього виду залишилися дві самки, яких учені намагатиутьсять штучно запліднити.

Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук