До кінця століття в Африці вимре половина видів тварин: доповідь ООН

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На думку експертів, до 2100 року більше половини видів тварин і птахів в Африці може вимерти. Висихання африканських озер приведе до загибелі рослин і суттєвого збіднення африканської флори.

Демографічні зміни також негативно позначаться на екологічній ситуації на континенті. Згідно з прогнозами, до 2050 року кількість населення в Африці збільшиться вдвічі – 1,25 до 2,5 мільярдів людей.

До 2050 року в Південно-Східній Азії зникне до 90% коралів. І цей процес не вдасться зупинити навіть у випадку уповільнення глобального потепління. До 2048 року регіон може залишитися без рибних ресурсів, якщо темпи промислового лову не будуть знижені.

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Вимирання загрожує також ряду біологічних видів в Америці. Вчені відзначають, що після відкриття континенту кількість видів у регіоні скоротилася на 31%. До 2050 року цей показник, за прогнозами, складатиме 40%.

У березні в Кенії помер останній самець білого носорога на Землі. Єдиними представниками цього виду залишилися дві самки, яких учені намагатиутьсять штучно запліднити.