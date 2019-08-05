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      К ПЦУ перешла еще одна община на Ровенщине: интересные детали

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      К ПЦУ присоединился новый приход в Ровенской области
      К ПЦУ присоединился новый приход в Ровенской области / volodymyrets.city

      Переходы приходов к Православной церкви Украины продолжаются. Да, с УПЦ Московского патриархата к новосозданной церкви перешла община Свято-Иоанно-Богословского храма в селе Заболотье в Ровненской области.

      В единой украинской православной церкви отметили, что религиозную общину уже официально перерегистрировали.

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      "В нашу церковную семью присоединилась еще одна община на Ровенщине. Спасибо за доверие и надежду в объединении всего украинского православия. Наша церковь открыта для всех", – отметили в ПЦУ.

      Обсуждение о переходе общины продолжались от зимы. Да, 24 февраля в доме культуры в Заболотье крестьяне устроили настоящую дискуссию, пишет "Володимирець.City". Среди присутствующих были как сторонники УПЦ МП, так и желающие перейти к ПЦУ.

      Тогда церковные активисты, которые являются сторонниками и верующими Московского патриархата, блокировали вход в помещение и пытались не пустить других внутрь. Когда разговор между всеми верующими все же начался, люди больше спорили о языке служения в храме и батюшке, который должен оставаться править в храме.


      Обсуждение о переходе прихода в Заболотье к ПЦУ / фото Володимирець.City

      Однако, никакого решения община так и не приняла. Сторонники УПЦ МП демонстративно вышли из зала и выключили в нем свет, потому что якобы закончилось оплаченное время, которое выделили на сборы.

      Поэтому сторонники ПЦУ подписывали протокол о желании перейти в ПЦУ в темноте, подсвечивая себе фонариками или мобильниками.

      Только сейчас, спустя полгода после дискуссий между крестьянами, община Свято-Иоанно-Богословского присоединилась к Единой Православной церкви Украины.

      Сколько приходов уже перешли из УПЦ МП в ПЦУ?Сейчас в ПЦУ перешло более 500 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ МП.

      Самыми активными переходы были зимой. С начала мая к Православной церкви Украины более месяца месяц не присоединялся ни один приходской храм. Впоследствии переходы возобновились – к новосозданной церкви присоединились 4 прихода на Волыни и Одесской области.

      Последней перешла религиозная община села Шевченково Никопольского района Днепропетровской области.

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      Теги: Новости Украины Религия Православная церковь Украины Ровно УПЦ МП
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