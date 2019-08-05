До ПЦУ перейшла ще одна громада на Рівненщині: цікаві деталі

Переходи парафій до Православної церкви України продовжуються. Так, з УПЦ Московського патріархату до новоствореної церкви перейшла громада Свято-Іоанно-Богословського храму в селі Заболоття у Рівненській області.

У єдиній українській православній церкві зауважили, що релігійну громаду вже офіційно перереєстрували.

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"До нашої церковної родини приєдналася ще одна громада на Рівненщині. Дякуємо за довіру та надію в об’єднання всього українського православ’я. Наша церква відкрита для всіх", - наголосили в ПЦУ.

Обговорення про перехід громади тривали ще від зими. Так, 24 лютого в будинку культури у Заболотті селяни влаштували справжню дискусію, пише "Володимирець.City". Серед присутніх були як прихильники УПЦ МП, так і бажаючі перейти до ПЦУ.

Тоді церковні активісти, які є прихильниками і вірянами Московського патріархату, блокували вхід до приміщення і намагалися не пустити інших усередину. Коли розмова між усіма вірянами все ж почалась, люди найбільше спечералися про мову служіння в храмі та батюшку, який мав залишатися правити у храмі.



Обговорення про перехід парафії у Заболотті до ПЦУ / фото Володимирець.City

Проте, ніякого рішення громада так і не прийняла. Прихильники УПЦ МП демонстративно вийшли з залу і вимкнули у ньому світло, бо нібито закінчився оплачений час, який виділили на збори.

Тож прихильники ПЦУ підписували протокол про бажання перейти до ПЦУ в темряві, підсвічуючи собі ліхтариками чи мобільниками.

Лише зараз, через пів року після дискусій між селянами, громада Свято-Іоанно-Богословського приєдналася до Єдиної Православної церкви України.

Скільки парафій вже перейшли з УПЦ МП до ПЦУ? Наразі до ПЦУ перейшло понад 500 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.



Найактивнішими переходи були взимку. З початку травня до Православної церкви України більш ніж місяць місяць не приєднувався жоден парафіяльний храм. Згодом переходи відновилися – до новоствореної церкви приєдналися 4 парафії на Волині та Одещині.



Останньою перейшла релігійна громада села Шевченкове Нікопольського району, що на Дніпропетровщині.