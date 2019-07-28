Елладська церква визнає автокефалію ПЦУ, – митрополит Епіфаній

Представники Елладської церкви були на літургії та хресній ході з нагоди 1031-річчя Хрещення Русі і цим фактично визнали самостійність української церкви.

Таку думку після багатолюдної хресної ходи у Києві висловив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Це цікаво: День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою

Ми працюємо над тим, щоб нашу автокефальну ПЦУ визнали інші православні церкви. Сьогодні брали участь у Божественні літургії представники Елладської православної церкви, а також наш архієрей. Це засвідчує, що де-факто Елладська церква визнає автокефалію Православної церкви України,

– наголосив митрополит Епіфаній.

Глава ПЦУ також додав, що церква зараз проводить активну роботу для того, щоб її автокефалію визнали інші.

"Напевно всі очікували, що це буде одразу, але ми бачимо, що цей процес тривалий. 30 років ми прямували до того, аби отримати патріарший і синодальний Томос про визнання нашої автокефалії. Тому зараз ми робимо багато, щоб поступово, церква за церквою визнала наш автокефальний статус", – додав священнослужитель.

У 1031 річницю від дня Хрещення Русі Православна церква України на чолі з митрополитом Епіфанієм вперше вийшла на багатотисячну ходу. Так, в урочистостях взяли участь 15 тисяч осіб. Свою ходу спробував провести і патріарх Філарет, щоправда, разом із парафією неіснуючої УПЦ КП. До нього прийшли не більше сотні вірян.

До теми: ПЦУ створить румунський вікаріат: що це означає