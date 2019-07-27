ПЦУ створить румунський вікаріат: що це означає

Представники румунської нацменшини в Україні зможуть проводити богослужіння рідною мовою, перебуваючи під протекторатом Православної церкви України.

Про це йдеться у рішенні Синоду ПЦУ. Ухвала передбачає створення православного вікаріату для етнічних румунів в Україні, передає прес-служба церкви.

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Беручи до уваги пастирські потреби румуномовних православних громад, слід утворити православний румунський вікаріат Православної церкви України для релігійних організацій з переважним числом етнічних румунів,

– мовиться у рішенні Синоду.

Румунський вікаріат підпорядковуватиметься митрополиту Епіфанію і матиме особливу адміністративну структуру з правами самоврядування у складі ПЦУ.



"Для цих релігійних громад гарантуються права на дотримання за власним вибором румунської православної богослужбової, мовної та календарної традиції", – додають в ухвалі.

Що таке вікаріат? Церковно-адміністративна територіальна одиниця, що входить до складу єпархії й очолюється вікарієм – єпископом, що не є предстоятелем помісної церкви, а перебуває в його юрисдикції.

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