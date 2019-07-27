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      ПЦУ створить румунський вікаріат: що це означає

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      Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній
      Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній / Getty images

      Представники румунської нацменшини в Україні зможуть проводити богослужіння рідною мовою, перебуваючи під протекторатом Православної церкви України.

      Про це йдеться у рішенні Синоду ПЦУ. Ухвала передбачає створення православного вікаріату для етнічних румунів в Україні, передає прес-служба церкви.

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      Беручи до уваги пастирські потреби румуномовних православних громад, слід утворити православний румунський вікаріат Православної церкви України для релігійних організацій з переважним числом етнічних румунів,
      – мовиться у рішенні Синоду.

      Румунський вікаріат підпорядковуватиметься митрополиту Епіфанію і матиме особливу адміністративну структуру з правами самоврядування у складі ПЦУ.

      "Для цих релігійних громад гарантуються права на дотримання за власним вибором румунської православної богослужбової, мовної та календарної традиції", – додають в ухвалі.

      Що таке вікаріат? Церковно-адміністративна територіальна одиниця, що входить до складу єпархії й очолюється вікарієм – єпископом, що не є предстоятелем помісної церкви, а перебуває в його юрисдикції.

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      Теги: Новини України Новини політики Релігія Православна церква України Румунія Епіфаній
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