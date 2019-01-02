К "президентской" команде Зеленского присоединилось уже более 130 тысяч украинцев

Руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, который объявил о своем намерении идти в президенты, собирает команду через специальный сайт ze2019.com/team. Менее чем за сутки на нем зарегистрировалось более 130 тысяч поклонников актера – несмотря на то, что в первые минуты работы страницы 1 января на нее совершили мощную хакерскую атаку.

По сообщению студии "Квартал 95" в Facebook, в течение получаса на сайт пришло 2,5 миллиона запросов.

"Только появился сайт нашего движения "Слуга народа", только наша "небольшая птичка" полетела вверх – нас атаковали хакеры. Мы справимся с этой атакой. Спасибо, что вы с нами. Всех победим. Мы – молодцы!", – обратился Владимир Зеленский к поклонникам, комментируя ситуацию.

Работу сайта быстро восстановили. После завершения всей процедуры регистрации пользователи получают картинку с надписью "ПреЗедент. Слуга народу". Главное требование к потенциальным членам команды – отсутствие политического прошлого.

Напомним, в новогоднюю ночь Владимир Зеленский заявил, что идет в президенты. Видеообращение стало хитом соцсетей и набрало около 1,7 миллиона просмотров в YouTube.