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      К "президентской" команде Зеленского присоединилось уже более 130 тысяч украинцев

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      К "президентской" команде Зеленского присоединилось уже более 130 тысяч украинцев
      К "президентской" команде Зеленского присоединилось уже более 130 тысяч украинцев

      Руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, который объявил о своем намерении идти в президенты, собирает команду через специальный сайт ze2019.com/team. Менее чем за сутки на нем зарегистрировалось более 130 тысяч поклонников актера – несмотря на то, что в первые минуты работы страницы 1 января на нее совершили мощную хакерскую атаку.

      По сообщению студии "Квартал 95" в Facebook, в течение получаса на сайт пришло 2,5 миллиона запросов.

      "Только появился сайт нашего движения "Слуга народа", только наша "небольшая птичка" полетела вверх – нас атаковали хакеры. Мы справимся с этой атакой. Спасибо, что вы с нами. Всех победим. Мы – молодцы!", – обратился Владимир Зеленский к поклонникам, комментируя ситуацию.

      Работу сайта быстро восстановили. После завершения всей процедуры регистрации пользователи получают картинку с надписью "ПреЗедент. Слуга народу". Главное требование к потенциальным членам команды – отсутствие политического прошлого.

      Напомним, в новогоднюю ночь Владимир Зеленский заявил, что идет в президенты. Видеообращение стало хитом соцсетей и набрало около 1,7 миллиона просмотров в YouTube.

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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