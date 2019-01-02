15:07
2 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня 2018
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня 2018
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      До "президентської" команди Зеленського приєдналося вже понад 130 тисяч українців

      7213 Читать новость на русском
      До "президентської" команди Зеленського приєдналося вже понад 130 тисяч українців
      До "президентської" команди Зеленського приєдналося вже понад 130 тисяч українців

      Керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський, який оголосив про свій намір іти у президенти, збирає команду через спеціальний сайт ze2019.com/team. Менш ніж за добу на ньому зареєструвалося понад 130 тисяч прихильників актора – попри те, що у перші хвилини роботи сторінки 1 січня на неї здійснили потужну хакерську атаку.

      За повідомленням студії "Квартал 95" у Facebook, протягом півгодини на сайт прийшло 2,5 мільйона запитів.

      "Щойно з’явився сайт нашого руху "Слуга народу", щойно наша "невелика пташка" полетіла вгору – нас атакували хакери. Ми впораємося з цією атакою. Дякуємо, що ви з нами. Всіх переможемо. Ми – молодці!", – звернувся Володимир Зеленський до прихильників, коментуючи ситуацію.

      Роботу сайту швидко відновили. Після завершення усієї процедури реєстрації користувачі отримують картинку із написом "ПреЗедент. Слуга народу". Головна вимога до потенційних членів команди – відсутність політичного минулого.

      Нагадаємо, у новорічну ніч Володимир Зеленський заявив, що йде у президенти. Відеозвернення стало хітом соцмереж і набрало близько 1,7 мільйона переглядів у YouTube.

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кандидат Зеленський: прошу пана до "просмажування"
      сьогодні , 15:00 Кандидат Зеленський: прошу пана до "просмажування"
      Максим Пансик 675
      Як врятуватись під час сходження снігової лавини: інфографіка
      сьогодні , 14:30 Як врятуватись під час сходження снігової лавини: інфографіка
      116
      Краткий анализ новогоднего заявления Зеленского
      сьогодні , 12:00 Краткий анализ новогоднего заявления Зеленского
      Ян Валетов 3752
      Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році
      сьогодні , 10:01 Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році
      Марія Бондар 2039
      "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      1 січня , 19:00 "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      Іван Яковина 1343
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук