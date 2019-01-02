До "президентської" команди Зеленського приєдналося вже понад 130 тисяч українців

Керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський, який оголосив про свій намір іти у президенти, збирає команду через спеціальний сайт ze2019.com/team. Менш ніж за добу на ньому зареєструвалося понад 130 тисяч прихильників актора – попри те, що у перші хвилини роботи сторінки 1 січня на неї здійснили потужну хакерську атаку.

За повідомленням студії "Квартал 95" у Facebook, протягом півгодини на сайт прийшло 2,5 мільйона запитів.

"Щойно з’явився сайт нашого руху "Слуга народу", щойно наша "невелика пташка" полетіла вгору – нас атакували хакери. Ми впораємося з цією атакою. Дякуємо, що ви з нами. Всіх переможемо. Ми – молодці!", – звернувся Володимир Зеленський до прихильників, коментуючи ситуацію.

Роботу сайту швидко відновили. Після завершення усієї процедури реєстрації користувачі отримують картинку із написом "ПреЗедент. Слуга народу". Головна вимога до потенційних членів команди – відсутність політичного минулого.

Нагадаємо, у новорічну ніч Володимир Зеленський заявив, що йде у президенти. Відеозвернення стало хітом соцмереж і набрало близько 1,7 мільйона переглядів у YouTube.