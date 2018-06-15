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К съемочной группе фильма "Захар Беркут" присоединятся художники из Голливуда

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В Украине к съемочной группе фильма присоединятся голливудские художники
В Украине к съемочной группе фильма присоединятся голливудские художники / kp.ua

К съемочной группе исторического экшена "Захар Беркут", который создается компанией Kinorob при поддержке Госкино, присоединятся специалисты из Голливуда.

Об этом сообщила пресс-служба Госкино.

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Вместе с режиссером Ахтемом Сеитаблаевым над лентой будет работать Джон Винн. С американской стороны продюсерами будут Джефф Райс, Юрий Карновський и Раджа Коллинз.

Американский продюсер фильма Джефф Райс верит, что у этого проекта - большой международный потенциал, поскольку история маленькой украинской общины, которая борется против мощнейшей армии мира за свою свободу и независимость, понятна каждому и непременно найдет отклик в сердцах зрителей по всему миру.

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В то же время за всю творческую и содержательную часть "Захара Беркута" будет отвечать украинская команда. Голливудские же партнеры помогут продвигать фильм на североамериканском рынке. По словам Сеитаблаева, сотрудничество с американскими партнерами – это шанс рассказать миру данную героическую историю, показать далеко за пределами страны красоту Карпат, давние традиции, познакомить с культурой, бытом, украинской музыкой.

В творческом активе Джеффа Райса более 90 проектов, в частности фильмы "План побега" с Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне, "Уцелевший" с участием Марка Уолберга "Два ствола" с Дензелом Вашингтоном и Марком Уолбергом.

Его коллега Раджа Коллинз продюсировал ленты "Реальные воспоминания международного убийцы", "Ускорение" и другие. А режиссер и продюсер Джон Винн работал на съемочной площадке с режиссером Гильермо дель Торо и компанией Marvel. Съемки начнутся уже в этом месяце в живописных украинских Карпатах. А презентуют "Захар Беркут" в 2019 году.

Место съемок фильма "Захар Беркут". Смотрите видео:

 

Теги: Новости Украины Кино История Голливуд
Источник: 24 Канал
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