До знімальної групи фільму "Захар Беркут" приєднаються митці з Голлівуду

До знімальної групи історичного екшена "Захар Беркут", що створюється компанією Kinorob за підтримки Держкіно, долучаться фахівці з Голлівуду.

Про це повідомила прес-служба Держкіно.

Читайте також: Як в Україні готуються знімати історичний екшн "Захар Беркут": відео

Разом із режисером Ахтемом Сеїтаблаєвим над стрічкою працюватиме Джон Вінн. З американського боку продюсерами будуть Джефф Райс, Юрій Карновський і Раджа Коллінз.

Американський продюсер фільму Джефф Райс вірить, що у цього проекту – великий міжнародний потенціал, оскільки історія маленької української громади, яка бореться проти наймогутнішої армії світу за свою свободу та незалежність, зрозуміла кожному і неодмінно знайде відгук у серцях глядачів по всьому світу.

Читайте також: Ще один серіал знімуть за мотивами нового роману Кінга

Водночас за всю творчу і змістову частину "Захара Беркута" відповідатиме українська команда. Голлівудські ж партнери допоможуть просувати фільм на північноамериканському ринку. За словами Сеітаблаєва, співпраця з американськими партнерами – це шанс розповісти світові цю героїчну історію, показати далеко за межами країни красу Карпат, давні традиції, познайомити з культурою, побутом, українською музикою.

У творчому доробку Джеффа Райса понад 90 проектів, зокрема фільми "План втечі" з Арнольдом Шварценеггером та Сільвестром Сталлоне, "Вцілілий" за участю Марка Волберга, "Два стволи" з Дензелом Вашингтоном і Марком Волбергом.

Його колега Раджа Коллінз продюсував стрічки "Реальні спогади міжнародного вбивці", "Прискорення" та інші. А режисер і продюсер Джон Вінн працював на знімальному майданчику з режисером Гільєрмо дель Торо та компанією Marvel. Зйомки розпочнуться у червні в мальвничих українських Карпатах. А презентують "Захар Беркут" у 2019 році.

Місце зйомок фільму "Захар Беркут". Дивіться відео: