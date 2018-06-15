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До знімальної групи фільму "Захар Беркут" приєднаються митці з Голлівуду

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В Україні до знімальної групи фільму долучаться голівудські митці
В Україні до знімальної групи фільму долучаться голівудські митці / kp.ua

До знімальної групи історичного екшена "Захар Беркут", що створюється компанією Kinorob за підтримки Держкіно, долучаться фахівці з Голлівуду.

Про це повідомила прес-служба Держкіно. 

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Разом із режисером Ахтемом Сеїтаблаєвим над стрічкою працюватиме Джон Вінн. З американського боку продюсерами будуть Джефф Райс, Юрій Карновський і Раджа Коллінз.

Американський продюсер фільму Джефф Райс вірить, що у цього проекту – великий міжнародний потенціал, оскільки історія маленької української громади, яка бореться проти наймогутнішої армії світу за свою свободу та незалежність, зрозуміла кожному і неодмінно знайде відгук у серцях глядачів по всьому світу.

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Водночас за всю творчу і змістову частину "Захара Беркута" відповідатиме українська команда. Голлівудські ж партнери допоможуть просувати фільм на північноамериканському ринку. За словами Сеітаблаєва, співпраця з американськими партнерами – це шанс розповісти світові цю героїчну історію, показати далеко за межами країни красу Карпат, давні традиції, познайомити з культурою, побутом, українською музикою.

У творчому доробку Джеффа Райса понад 90 проектів, зокрема фільми "План втечі" з Арнольдом Шварценеггером та Сільвестром Сталлоне, "Вцілілий" за участю Марка Волберга, "Два стволи" з Дензелом Вашингтоном і Марком Волбергом.

Його колега Раджа Коллінз продюсував стрічки "Реальні спогади міжнародного вбивці", "Прискорення" та інші. А режисер і продюсер Джон Вінн працював на знімальному майданчику з режисером Гільєрмо дель Торо та компанією Marvel. Зйомки розпочнуться у червні в мальвничих українських Карпатах. А презентують "Захар Беркут" у 2019 році. 

Місце зйомок фільму "Захар Беркут". Дивіться відео:

 

Теги: Новини України Кіно Голлівуд Історія
Джерело: 24 Канал
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