К зданию греческого МИД прислали подозрительный пакет: работников эвакуировали

В МИД Греции прислали подозрительный пакет, из-за которого из здания ведомства в Афинах пришлось эвакуировать работников.

Об этом сообщает The New York Times.

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Пакет пришел по почте. Он выглядел подозрительно, поэтому правоохранители вызвали на место еще и взрывотехников,

– сообщают в издании.

Отмечается, что здание греческого МИД расположено напротив здания парламента.

На улице у здания греческого ведомства находятся около 70 сотрудников.

Напомним, 24 – 25 октября ряду американских политиков и деятелей прислали пакеты со взрывчаткой внутри. ТАк, такие посылки были отправлены в адрес экс-президента США Барака Обамы, семьи Клинтонов, экс-вице-президента США Джо Байдан и других.