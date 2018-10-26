К зданию греческого МИД прислали подозрительный пакет: работников эвакуировали
В МИД Греции прислали подозрительный пакет, из-за которого из здания ведомства в Афинах пришлось эвакуировать работников.
Об этом сообщает The New York Times.
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Пакет пришел по почте. Он выглядел подозрительно, поэтому правоохранители вызвали на место еще и взрывотехников,
– сообщают в издании.
Отмечается, что здание греческого МИД расположено напротив здания парламента.
На улице у здания греческого ведомства находятся около 70 сотрудников.
Напомним, 24 – 25 октября ряду американских политиков и деятелей прислали пакеты со взрывчаткой внутри. ТАк, такие посылки были отправлены в адрес экс-президента США Барака Обамы, семьи Клинтонов, экс-вице-президента США Джо Байдан и других.