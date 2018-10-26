До будівлі грецького МЗС надіслали підозрілий пакунок: працівників евакуювали
У МЗС Греції надіслали підозрілий пакунок, через який із будівлі відомства у Афінах довелося евакуйовувати працівників.
Про це інформує The New York Times.
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Пакунок прийшов поштою. Він виглядав підозріло, тому правоохоронці викликали на місце ще й вибухотехніків,
– повідомляють у виданні.
Зазначається, що будівля грецького МЗС розташована навпроти будівлі парламенту.
На вулиці біля будівлі грецького відомства перебувають близько 70 працівників.
Нагадаємо, 24 – 25 жовтня низці американських політиків та діячів надіслали пакунки із вибухівкою всередині. Так, такі посилки були надіслані на адресу екс-президента США Барака Обами, сім'ї Клінтонів, екс-віце-президента США Джо Байдана та інших.