До будівлі грецького МЗС надіслали підозрілий пакунок: працівників евакуювали

У МЗС Греції надіслали підозрілий пакунок, через який із будівлі відомства у Афінах довелося евакуйовувати працівників.

Про це інформує The New York Times.

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Пакунок прийшов поштою. Він виглядав підозріло, тому правоохоронці викликали на місце ще й вибухотехніків,

– повідомляють у виданні.

Зазначається, що будівля грецького МЗС розташована навпроти будівлі парламенту.

На вулиці біля будівлі грецького відомства перебувають близько 70 працівників.

Нагадаємо, 24 – 25 жовтня низці американських політиків та діячів надіслали пакунки із вибухівкою всередині. Так, такі посилки були надіслані на адресу екс-президента США Барака Обами, сім'ї Клінтонів, екс-віце-президента США Джо Байдана та інших.