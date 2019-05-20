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      К Зеленскому обратились относительно ситуации с ветеранами: что требуют

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      К Зеленскому обратились относительно ситуации с ветеранами: что требуют
      / 24 канал

      Общественная организация "Юридическая сотня" написала новоизбранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому рекомендации относительно законодательных инициатив, которые касаются ветеранов.

      На сайте организации "Юридическая сотня" объяснили, что эти рекомендации были написаны для президента, ведь он непосредственно должен влиять на социальную защиту ветеранов.

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      Основные проблемы, которые требуют законодательно урегулировать активисты:

      • предоставление гражданства иностранцам, участвовавшим в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины;
      • социальную защиту заложников и военнопленных;
      • предоставление статуса участника боевых действий добровольцам;
      • социальную защиту капелланов;
      • упрощение механизмов для участия военнослужащих в выборах Президента и парламента;
      • содействие трудоустройству и развитию бизнеса ветеранов.

      Так как Петр Порошенко прекратил свои полномочия, то все законопроекты, которые были представлены им и не были приняты в первом чтении считаются отозванными.

      Список законопроектов, которые будут автоматически отозваны:

      – Законопроект "О ратификации Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма";
      – Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с ратификацией Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма";
      – Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей процедуры публичных закупок во время действия правового режима военного положения";
      – Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования капелланской деятельности в Вооруженных силах Украины и других образованных в соответствии с законами Украины о воинских формированиях".

      Что известно о Президенте Украины Владимира Зеленского:

      зеленськийОбещания Владимира Зеленского

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      Источник: 24 канал
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