16:06
20 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
      Вєсті.UA
      20:31, 17 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Зеленському висунули список рекомендацій щодо ветеранів України

      655 Читать новость на русском
      Президент України Володимир Зеленський
      Президент України Володимир Зеленський / 24 канал

      Громадська організація "Юридична сотня" написала новообраному Президенту України Володимиру Зеленському рекомендації щодо законодавчих ініціатив, які стосуються ветеранів.

      На сайті організації "Юридична сотня" пояснили, що ці рекомендації були написані президентові, адже він безпосередньо має впливати на соціальний захист ветеранів.

      Читайте також: Президент Зеленський виголосив першу промову у Верховній Раді

      Основні проблеми, які вимагають законодавчо врегулювати активісти:

      • прийняття до громадянства іноземців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України;
      • соціальний захист заручників та військовополонених;
      • надання статусу учасника бойових дій добровольцям;
      • соціальний захист капеланів;
      • спрощення механізмів для участі військовослужбовців у виборах Президента та парламенту;
      • сприяння працевлаштуванню та розвитку бізнесу ветеранів.

      Через те, що Петро Порошенко припинив свої повноваження, то всі законопроекти, які були подані ним та не були прийняті в першому читанні вважаються відкликаними.

      Список законопроектів, які будуть автоматично відкликаними:

      – Законопроект "Про ратифікацію Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму";
      – Законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму";
      – Законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей процедури публічних закупівель під час дії правового режиму воєнного стану";
      – Законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання капеланської діяльності у Збройних силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях".

      Що відомо про Президента України Володимира Зеленського:

      зеленський
      Обіцянки Володимира Зеленського

      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів приїхав до України
      сьогодні
      43438
      Теги: Новини України Законодавство Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Друзям – все, ворогам – закон: НАЗК провалило боротьбу з корупцією
      сьогодні , 16:00 Друзям – все, ворогам – закон: НАЗК провалило боротьбу з корупцією
      Олександра Дрік 73
      Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      сьогодні , 15:30 Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      Сергій Лещенко 2286
      Інавгурація Володимира Зеленського: коротко про головне
      сьогодні , 15:06 Інавгурація Володимира Зеленського: коротко про головне
      Анастасія Зазуляк 1859
      Опасный пример Порошенко, или Каких проблем должен опасаться Зеленский
      сьогодні , 15:01 Опасный пример Порошенко, или Каких проблем должен опасаться Зеленский
      Юрій Бутусов 1610
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє Президент України
      сьогодні , 13:31 Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє Президент України
      Юлія Гілей 69946
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук