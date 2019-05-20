Зеленському висунули список рекомендацій щодо ветеранів України

Громадська організація "Юридична сотня" написала новообраному Президенту України Володимиру Зеленському рекомендації щодо законодавчих ініціатив, які стосуються ветеранів.

На сайті організації "Юридична сотня" пояснили, що ці рекомендації були написані президентові, адже він безпосередньо має впливати на соціальний захист ветеранів.

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Основні проблеми, які вимагають законодавчо врегулювати активісти:

• прийняття до громадянства іноземців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України;

• соціальний захист заручників та військовополонених;

• надання статусу учасника бойових дій добровольцям;

• соціальний захист капеланів;

• спрощення механізмів для участі військовослужбовців у виборах Президента та парламенту;

• сприяння працевлаштуванню та розвитку бізнесу ветеранів.

Через те, що Петро Порошенко припинив свої повноваження, то всі законопроекти, які були подані ним та не були прийняті в першому читанні вважаються відкликаними.

Список законопроектів, які будуть автоматично відкликаними:

– Законопроект "Про ратифікацію Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму";

– Законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму";

– Законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей процедури публічних закупівель під час дії правового режиму воєнного стану";

– Законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання капеланської діяльності у Збройних силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях".

Що відомо про Президента України Володимира Зеленського:



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