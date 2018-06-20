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Каберне и Мерло: в чем основное различие между винами

Винные традиции 8 Читати новину українською

Каберне и Мерло – это самые известные красные вина так называемого "бордоского бленда", которые завоевали мировую известность. Без этих сортов трудно и представить винодельческую промышленность, ведь с них начиналась история, и они до сих пор остаются фундаментальными в производстве вина во всем мире.

Именно из Франции, столицы виноделия, они распространились по всему миру. Поэтому в соответствии с региональными особенностями, у разных производителей эти вина будут разными по вкусу.

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Если говорить о Мерло, то его считают более женским, изящным сортом. В этом его сила и слабость. Из-за своего мягкого вкуса – это вино очень популярно. О нем говорят, что оно объединит даже то, что невозможно совместить.

Эти вина объединяет история, эти вина являются международными сортами винограда, то есть культивируются по всему миру. А вообще их родиной является Франции, а именно регион Бордо,
– рассказал инженер-винодел Николай Гупало.

По сравнению с Каберне, Мерло более мягкий сорт винограда. Его часто используют в купажах с другими сортами винограда для смягчения вкуса или запаха. В аромате можно почувствовать оттенки сливы и вишни.

Основное отличие этих сортов в выдержке. В отличие от Мерло, со временем Каберне становится только лучшим, его вкус приобретает богатых оттенков, оно делается мягче. Вообще Каберне считают идеальным для создания выдержанных вин. Чтобы придать ему дополнительной мягкости, эксперты советуют дать вину немного "подышать", то есть оставить перед употреблением бутылку Каберне откупоренной, хотя бы на часок.

И Мерло и Каберне идеально сочетаются с мясом. Оба сорта насыщены тканями, которые придают вину определенной терпкости и прекрасно дополняют вкус мясных блюд, а большое количество антиоксидантов хорошо расщепляет животные жиры.


Мерло и Каберне идеально сочетаются с мясом

Каберне хорошо сочетается с блюдами из красного мяса на гриле, или же со стейками. Если брать Мерло, этот сорт винограда более универсален, он гармонично сочетается с пастой или мясом птицы.

Вообще знатоки вина советуют не бояться экспериментировать, и главное, помните, что вино принято пить для удовольствия, как гастрономического, так и эстетического.

Теги: Алкоголь История Винные традиции
Источник: 24 Канал
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