Бесплатный проезд в транспорте для льготных категорий хотят отменить. Впрочем, льготы не куда не исчезнут: их планируют выплачивать деньгами "на руки".

О такой идее в эфире одного из телеканалов рассказал заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко. Уже разработали документ, предусматривающий замену льгот конкретными выплатами.

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Почему отменят льготы на проезд

Такой подход позволит уравнять права тех граждан, которые живут в больших городах и постоянно пользуются многими видами транспорта, и тех, кто живет в небольших населенных пунктах.

По словам заместителя министра, в Украине есть 8 различных законов, регламентирующих право на льготный проезд в транспорте. Ими пользуются 2 миллиона 400 тысяч граждан. Но эти люди живут совсем в разных регионах страны и имеют разный доступ к транспортной инфраструктуре.

Если мы говорим о льготниках, проживающих в Киеве или Харькове, они имеют право доступа как минимум к 4 видам транспорта. Если такой льготник работает, то он использует это право на полную,

– приводит пример Музыченко.

Другой случай – если человек проживает в сельской местности, где пригородный транспорт работает в режиме 2 или 3 раз в неделю. Соответственно, у такого человека нет доступа к инфраструктуре.

Льготы по усмотрению местных властей

Сейчас по механизму децентрализации расходы на льготный проезд в транспорте переведены на местные бюджеты. Поэтому монетизация льгот на проезд в общественном транспорте будет передана на усмотрение местных властей, объяснил Музыченко.

Чиновники на местах самостоятельно будут определять форму такой монетизации, размеры и периодичность выплат, в зависимости от возможностей местного бюджета. Варианты выплат разные: это могут быть наличные, зачисленные средства на карту или зачисленные поездки на карточку.

Документ о монетизации льгот на проезд уже готовят в Минсоцполитики.

Монетизация льгот в Украине: главное