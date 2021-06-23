Согласно поддержанного правительством документу, за самовольное проникновение на военные объекты предлагают установить административную ответственность.
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Тем, кто проникнет на военный объект, будет грозить
- штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8,5 до 17 тысяч гривен) с конфискацией снаряжения, с помощью которого совершено правонарушение или без такового;
- за повторное нарушение в течение года будут наказывать штрафом от 17 до 34 тысяч гривен с конфискацией снаряжения;
- если же проникновение произошло в условиях особого периода, то злоумышленнику придется заплатить от 17 до 51 тысяч гривен, снаряжение также конфискуют.
К военным объектам относятся
- часть территории с размещением на ней зданий, сооружений, площадок для открытого хранения военной или другой техники, боеприпасов и имущества;
- военные транспортные средства, вооружение и военная техника, здания, стоящие отдельно, помещения в этих домах, которые ограждены забором с размещением вывесок об их принадлежности к определенным объектам: Минобороны, Вооруженных сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации , правоохранительных и разведывательных органов, других военных формирований.
К слову, теперь за это проект закона должна проголосовать Верховная Рада.