Відповідно до підтриманого урядом документу, за самовільне проникнення на військові об'єкти пропонують встановити адміністративну відповідальність.

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Тим, хто проникне на військовий об'єкт, загрожуватиме

штраф від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8,5 до 17 тисяч гривень) з конфіскацією спорядження, за допомогою якого здійснено правопорушення або без такого;

за повторне порушення протягом року каратимуть штрафом від 17 до 34 тисяч гривень з конфіскацією спорядження;

якщо ж проникнення відбулося в умовах особливого періоду, то зловмиснику доведеться заплатити від 17 до 51 тисячі гривень, спорядження також конфіскують.

До військових об'єктів належать

частина території з розміщенням на ній будівель, споруд, майданчиків для відкритого зберігання військової або іншої техніки, боєприпасів і майна;

військові транспортні засоби, озброєння і військова техніка, будівлі, які стоять окремо, приміщення в цих будинках, які огороджені огорожею з розміщенням вивісок про їх належність до визначених об'єктів: Міноборони, Збройних сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, правоохоронних та розвідувальних органів, інших військових формувань.

До слова, тепер за цей проєкт закону має проголосувати Верховна Рада.