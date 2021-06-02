Соответствующее решение правительства было принято на заседании Кабинета Министров 2 июня.
Важно Лишить гражданства украинцев с паспортами России: депутаты ЛОС обратились в Кабмин
В объяснительной записке уточняются, что на упрощенный порядок получения украинского гражданства могут претендовать те иностранцы, которые защищали территориальную целостность Украины.
В общем речь о бойцах:
- которые подверглись преследованиям со стороны государства-агрессора,
- которые проходят или проходили военную службу в ВСУ
- которые были награждены госнаградами или имеют выдающиеся заслуги перед Украиной,
- предоставление которым гражданства представляет государственный интерес.
Законопроект позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины россиянам, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям. А также иностранцам и лицам без гражданства, которые служили или служат в Вооруженных силах Украины и/или участвовали в АТО на Донбассе.
Заметим, что еще в июне 2019 года президент Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины 14 иностранцам, которые участвовали в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости государства. Президент анонсировал, что это не последние иностранцы, которым он предоставляет украинское гражданство.