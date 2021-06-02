Соответствующее решение правительства было принято на заседании Кабинета Министров 2 июня.

Важно Лишить гражданства украинцев с паспортами России: депутаты ЛОС обратились в Кабмин

В объяснительной записке уточняются, что на упрощенный порядок получения украинского гражданства могут претендовать те иностранцы, которые защищали территориальную целостность Украины.

В общем речь о бойцах:

которые подверглись преследованиям со стороны государства-агрессора,

которые проходят или проходили военную службу в ВСУ

которые были награждены госнаградами или имеют выдающиеся заслуги перед Украиной,

предоставление которым гражданства представляет государственный интерес.

Законопроект позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины россиянам, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям. А также иностранцам и лицам без гражданства, которые служили или служат в Вооруженных силах Украины и/или участвовали в АТО на Донбассе.

Заметим, что еще в июне 2019 года президент Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины 14 иностранцам, которые участвовали в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости государства. Президент анонсировал, что это не последние иностранцы, которым он предоставляет украинское гражданство.