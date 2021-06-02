Відповідне рішення урядовці ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів 2 червня.
Важливо Позбавити громадянства українців із паспортами Росії: депутати ЛОР звернулися до Кабміну
У пояснювальній записці уточнюються, що на спрощений порядок отримання українського громадянства можуть претендувати ті іноземці, які захищали територіальну цілісність України.
Загалом мовиться про бійців:
- які зазнали переслідувань від держави-агресора,
- які проходять чи проходили військову службу в ЗСУ
- які були нагороджені держнагородою чи мають визначні заслуги перед Україною,
- прийняття яких до громадянства становить державний інтерес.
Відтак, законопроєкт дозволить спростити порядок набуття громадянства України росіянам, які зазнали переслідувань через політичні переконання. А також іноземцям та особам без громадянства, які служили або служать в Збройних силах України та/або брали участь в АТО на Донбасі.
Зауважимо, що ще у червні 2019 року президент Володимир Зеленський надав громадянство України 14 іноземцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету і незалежності держави. Президент анонсував, що це не останні іноземці, яким він надає українське громадянство.