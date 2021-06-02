Відповідне рішення урядовці ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів 2 червня.

Важливо Позбавити громадянства українців із паспортами Росії: депутати ЛОР звернулися до Кабміну

У пояснювальній записці уточнюються, що на спрощений порядок отримання українського громадянства можуть претендувати ті іноземці, які захищали територіальну цілісність України.

Загалом мовиться про бійців:

які зазнали переслідувань від держави-агресора,

які проходять чи проходили військову службу в ЗСУ

які були нагороджені держнагородою чи мають визначні заслуги перед Україною,

прийняття яких до громадянства становить державний інтерес.

Відтак, законопроєкт дозволить спростити порядок набуття громадянства України росіянам, які зазнали переслідувань через політичні переконання. А також іноземцям та особам без громадянства, які служили або служать в Збройних силах України та/або брали участь в АТО на Донбасі.

Зауважимо, що ще у червні 2019 року президент Володимир Зеленський надав громадянство України 14 іноземцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету і незалежності держави. Президент анонсував, що це не останні іноземці, яким він надає українське громадянство.