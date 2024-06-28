Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Кроме того, в руководстве ГСЧС Украины произошли также и другие изменения, передает 24 Канал.

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Как сообщил Мельничук, Кабмин назначил на должности:

Даника Андрея Николаевича – председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;

Миронюка Виталия Григорьевича – первым заместителем председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, Кабмин также уволил Аллу Горбатюк с должности заместителя Председателя Государственной службы Украины по вопросам труда.

Что известно об Андрее Данике

Как говорится на сайте ГСЧС, Андрей Даник родом из города Кропивницкий, Кировоградской области. Свою карьеру как спасатель он начал в 1998 году. Тогда Даник стал начальником караула 79-й самостоятельной государственной пожарной части города Старобешево управления государственной пожарной охраны УМВД Украины в Донецкой области.

Параллельно с работой Даник также получал образование. Так, в 2002 году он окончил Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля МВД Украины. Даник получил квалификацию инженера пожарной безопасности.

До 2003 года Даник работал на различных должностях в 79-й самостоятельной пожарной части города Старобешево. В общем, Даник более 20 лет работал на различных должностях ГСЧС в Донецкой области:

с декабря 2004 года – начальник службы государственного пожарного надзора по обслуживанию сельской местности Старобешевского районного отдела Главного управления МЧС Украины в Донецкой области;

с ноября 2005 года – начальник Старобешевского районного отдела Главного управления МЧС Украины в Донецкой области;

с мая 2012 года – начальник отдела гражданской защиты в Старобешевском районе Главного территориального управления МЧС в Донецкой области;

с июля 2012 года – начальник 17 государственного пожарно-спасательного отряда Главного территориального управления МЧС в Донецкой области;

с мая 2013 года – находился в распоряжении начальника Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области;

с июня 2013 года – начальник Старобешевского районного отдела Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области;

с января 2015 года – начальник Аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области;

с августа 2015 года – заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

Только в январе 2020 года Даник начал работать в другой области – Черкасской. Тогда он занял должность начальника ГУ ГСЧС в Черкасской области.

В сентябре 2023 года Даника назначили на должность заместителя председателя ГСЧС Украины, а с 27 февраля 2024 года – он был временно исполняющим обязанности главы ГСЧС Украины.