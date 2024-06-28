Про це повідомив представника Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Окрім того, в керівництві ДСНС України відбулися також й інші зміни, передає 24 Канал.

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Уряд призначив нового голову ДСНС

Як повідомив Мельничук, Кабмін призначив на посади:

Даника Андрія Миколайовича – головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

Миронюка Віталія Григоровича – першим заступником голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Окрім того, Кабмін також звільнив Аллу Горбатюк з посади заступника Голови Державної служби України з питань праці.

Що відомо про Андрія Даника

Як мовиться на сайті ДСНС, Андрій Даник родом з міста Кропивницький, Кіровоградської області. Свою кар'єру як рятувальник він почав у 1998 році. Тоді Даник став начальником караулу 79-ї самостійної державної пожежної частини міста Старобешеве управління державної пожежної охорони УМВС України в Донецькій області.

Паралельно з роботою Даник також здобував освіту. Так, у 2002 році він закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МВС України. Даник здобув кваліфікацію інженера пожежної безпеки.

До 2003 року Даник працював на різних посадах у 79-й самостійній пожежній частині міста Старобешеве.