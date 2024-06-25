Про це повідомив Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі.

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Сергія Борзова звільнили з посади голови Вінницької ОВА

Представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі у вівторок, 25 червня, повідомив про зміни у кадровому блоці.

Серед них, зокрема, було й рішення щодо звільнення чинного глави Вінницької ОВА.

Погоджено звільнення Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації,

– йдеться в повідомленні.

Своє звільнення прокоментував і сам Сергій Борзов. За його словами, на цій посаді він пробув 4 роки, 2,5 роки з яких – у стані війни.

"Вінничани гідно пройшли цей шлях. Дякую кожному мешканцю області за це. Дякую команді, Президенту", – написав він.

Також він закликав не витрачати час на маніпуляції і зазначив, що йде з посади через стан здоров'я.

Вимушено йду з посади через стан здоровʼя. Прошу не гаяти час на жодні маніпуляції. На посаді зроблено багато і результат є. З повагою до кожного, хто допомагав і був поруч,

– резюмував Сергій Борзов.

Зазначимо, що Борзов очолював Вінницьку ОДА з 18 червня 2020 року. До того виконував обов'язки керівника Державного управління справами.