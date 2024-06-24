Про це начальник штабу бригади "Азов" написав у коментарі в мережі Х (колишній твітер). Водночас Кротевич зауважив, що винні у смерті українських солдатів повинні понести покарання.

До теми Через великі втрати: начштабу "Азова" подав заяву в ДБР на генерала Содоля, – ЗМІ

Кротевич прокоментував призначення Гнатова

Андрія Гнатова призначили командувачем Об'єднаних сил 24 червня 2024 року. Це сталося після того, як вже екскомандувача Юрія Содоля звинуватили в перевищенні службових повноважень. Окрім того, Кротевич заявляв, що буцімто саме через Содоля гинули українські захисники, тому закликав ДБР перевірити, чи не працював генерал на окупантів.

Після звільнення Содоля у мережі почали писати, що у цьому є і заслуга Кротевича. Втім, він наголосив, що не вважає себе причетним до цього. Однак начальник штабу "Азову" наголосив, що Гнатов – достойний офіцер, однак його чекає немало складнощів.

Моєї заслуги ніякої, доки винні не понесуть покарання за смерті українських солдатів. Гнатов дуже достойний офіцер, сподіваюсь новини на фронті стануть кращими. Не уявляю, які йому доведеться проблеми розгрібати, й швидко це не буде,

– Кротевич про призначення Гнатова.

Варто зауважити, що Гнатов – бригадний генерал, який керував обороною Миколаєва, а також був одним із тих, хто керував операцією зі звільнення правобережжя Херсонської області. За мужність і професіоналізм Гнатов має чимало відзнак.