Об этом начальник штаба бригады "Азов" написал в комментарии в сети Х (бывший твитер). В то же время Кротевич отметил, что виновные в смерти украинских солдат должны понести наказание.

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Кротевич прокомментировал назначение Гнатова

Андрея Гнатова назначили командующим Объединенных сил 24 июня 2024 года. Это произошло после того, как уже экс-командующего Юрия Содоля обвинили в превышении служебных полномочий. Кроме того, Кротевич заявлял, что якобы именно из-за Содоля гибли украинские защитники, поэтому призвал ГБР проверить, не работал ли генерал на оккупантов.

После освобождения Содоля в сети начали писать, что в этом есть и заслуга Кротевича. Впрочем, он отметил, что не считает себя причастным к этому. Однако начальник штаба "Азова" отметил, что Гнатов – достойный офицер, однако его ждет немало сложностей.

Моей заслуги никакой, пока виновные не понесут наказание за смерти украинских солдат. Гнатов очень достойный офицер, надеюсь новости на фронте станут лучше. Не представляю, какие ему придется проблемы разгребать, и быстро это не будет,

– Кротевич о назначении Гнатова.

Стоит заметить, что Гнатов – бригадный генерал, который руководил обороной Николаева, а также был одним из тех, кто руководил операцией по освобождению правобережья Херсонской области. За мужество и профессионализм Гнатов имеет немало наград.