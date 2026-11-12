Изменения в руководстве: Кабмин обновил состав Минобороны и НСЗУ, Наталья Гусак вернулась на должность

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм-канале, кадровый блок решений правительством был утвержден на заседании 12 ноября.

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Что известно о изменениях?

Назначены: Плачинта Александр Олегович – заместителем министра обороны Украины; Гусак Наталья Борисовна – главой Национальной службы здравоохранения Украины (повторно)– процитировал он официальное решение.

Увольнения в министерствах и ведомствах

В то же время правительство одобрило ряд увольнений в министерствах. В частности, должность заместителя министра обороны Украины покинул Василий Шкураков, а Дмитрия Завгороднего уволили с должности заместителя министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Кадровые ротации коснулись и Государственной службы статистики Украины, откуда уволили главу Арсена Макарчука. Временное исполнение обязанностей руководителя ведомства правительство возложило на Артема Рудько.

Кроме того, Кабмин признал утратившим силу правительственное распоряжение от 9 августа 2026 года о временном возложении обязанностей председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины на Максимова С.О.