Зміни в керівництві: Кабмін оновив склад Міноборони й НСЗУ, на посаду повернулася Наталія Гусак

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, кадровий блок рішень урядовці затвердили на засіданні 12 листопада.

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Що відомо про зміни?

Призначено: Плачинту Олександра Олеговича заступником міністра оборони України; Гусак Наталію Борисівну головою Національної служби здоров'я України (повторно)– процитував він офіційне рішення.

Звільнення в міністерствах та відомствах

Водночас уряд ухвалив низку звільнень у міністерствах. Зокрема, посаду заступника міністра оборони України залишив Василь Шкураков, а Дмитра Завгороднього звільнили з посади заступника міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Кадрові ротації торкнулися й Державної служби статистики України, звідки звільнили голову Арсена Макарчука. Тимчасове виконання обов'язків керівника відомства уряд поклав на Артема Рудька.

Крім цього, Кабмін визнав таким, що втратило чинність, урядове розпорядження від 9 серпня 2026 року щодо тимчасового покладення обов'язків голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України на Максимова С.О.