Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента Украины. Отмечается, что документ был опубликован 5 февраля 2025 года.

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Критерии критически важных предприятий могут изменить

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, согласно которому Кабмину поручили внести изменения в постановление "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Эти изменения будут касаться бронирования военнообязанных.

Решение повлияет в частности на предприятия:

которые уполномочены выполнять функции государственного заказчика в сфере обороны с целью осуществления оборонных закупок и заключения государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг;

которые на основании договоров с воинскими частями ВСУ, другими военными формированиями и высшими военными учебными заведениями осуществляют производство товаров, выполнение работ и услуг, перечень, количество и стоимость которых определяются Министерством обороны Украины.

К слову, ранее в Украине ввели возможность бронирования во время мобилизации военнообязанных работников некоторых субъектов хозяйствования. Речь идет о теплокомпаниях, водоканалах и управлениях бытовыми отходами.