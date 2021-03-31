Теперь оплачивать парковку в Украине можно в платежных терминалах или банковских автоматах. Также Кабмин запретил паркоместа на тротуарах.

Кроме этого – предоставил больше автономии местным органам самоуправления. Соответствующий проект постановления чиновники одобрили на заседании 31 марта.

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Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов подчеркнул, что это позволит ввести в Украине более современные и комфортные условия парковки транспорта.

Это сбалансирует интересы лиц с инвалидностью, пешеходов, автомобилистов, субъектов хозяйствования и обеспечит развитие системы парковки в Украине на европейском уровне,

– заверил он.

Местные власти теперь смогут:

устанавливать дополнительные требования к оборудованию площадок для парковки;

определять способы и порядок оплаты стоимости услуг;

определять должностных лиц исполнительного комитета инспекторами по парковке.

"С учетом спроса и фактического наличия паркомест, местные власти смогут контролировать нагрузку на дорожную сеть", – отметили в Кабмине.

Что еще предусматривает постановление

Документ вводит возможность платить за парковку в платежных терминалах, банковских автоматах, комплексах самообслуживания.

Кроме запрета паркомест на тротуаре, он также запрещает оборудовать площадки на проезжей части дороги всем, кроме операторов.

Обратите внимание! Изменили и требование о ширине улицы для размещения площадок для парковки. Отныне это 6 метров вместо 7,5.