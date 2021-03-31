Правительство облегчило оплату парковки и запретило паркоместа на тротуарах
Теперь оплачивать парковку в Украине можно в платежных терминалах или банковских автоматах. Также Кабмин запретил паркоместа на тротуарах.
Источник:Кабмин
Кроме этого – предоставил больше автономии местным органам самоуправления. Соответствующий проект постановления чиновники одобрили на заседании 31 марта.
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Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов подчеркнул, что это позволит ввести в Украине более современные и комфортные условия парковки транспорта.
Это сбалансирует интересы лиц с инвалидностью, пешеходов, автомобилистов, субъектов хозяйствования и обеспечит развитие системы парковки в Украине на европейском уровне,
– заверил он.
Местные власти теперь смогут:
- устанавливать дополнительные требования к оборудованию площадок для парковки;
- определять способы и порядок оплаты стоимости услуг;
- определять должностных лиц исполнительного комитета инспекторами по парковке.
"С учетом спроса и фактического наличия паркомест, местные власти смогут контролировать нагрузку на дорожную сеть", – отметили в Кабмине.
Что еще предусматривает постановление
Документ вводит возможность платить за парковку в платежных терминалах, банковских автоматах, комплексах самообслуживания.
Кроме запрета паркомест на тротуаре, он также запрещает оборудовать площадки на проезжей части дороги всем, кроме операторов.
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