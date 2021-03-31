Відтепер оплачувати паркування в Україні можна у платіжних терміналах або банківських автоматах. Також Кабмін заборонив паркомісця на тротуарах.

Крім цього – надав більше автономії місцевим органам самоврядування. Відповідний проєкт постанови урядовці схвалили на засіданні 31 березня.

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Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов підкреслив, що це дозволить запровадити в Україні сучасніші та комфортніші умови паркування транспорту.

Це збалансує інтереси осіб з інвалідністю, пішоходів, автомобілістів, суб'єктів господарювання та забезпечить розвиток системи паркування в Україні на європейському рівні,

– запевнив він.

Місцева влада тепер зможе:

встановлювати додаткові вимоги до обладнання майданчиків для паркування;

визначати способи й порядок оплати вартості послуг;

визначати посадових осіб виконавчого комітету інспекторами з паркування.

"З урахуванням попит та фактичну наявність паркомісць, місцева влада зможе контролювати навантаження на дорожню мережу", – наголосили у Кабміні.

Що ще передбачає постанова

Документ запроваджує можливість сплачувати за паркування у платіжних терміналах, банківських автоматах, комплексах самообслуговування.

Окрім заборони паркомісць на тротуарі, він також забороняє обладнувати майданчики на проїзній частині дороги усім, окрім операторів.