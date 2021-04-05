Украинское правительство отказалось от запрета импорта газетной бумаги из России. Такой пункт убрали из соответствующего перечня в официальном постановлении.

Постановление о запрете импорта ряда российских товаров появилось на сайте Кабмина еще 31 марта. Было отмечено, что оно принято 29 марта.

Интересно Польша вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Украины: Россия отстает

Впоследствии документ убрали с сайта и опубликовали еще раз, но уже с новой датой – 1 апреля. При этом, газетная бумага исчезла из перечня запрещенных для импорта товаров.

На сайте правительства также отмечается, что соответствующее постановление №269 вступает в силу через 10 дней после его опубликования.

Справка. По данным Госстата, импорт газетной бумаги в рулонах или листах из России во втором полугодии 2020 года достиг 5,26 тысячи тонн – на 6,23 миллиона долларов.

Что запретили ввозить в Украину из России: