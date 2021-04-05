Кабмин передумал запрещать импорт газетной бумаги из России
Украинское правительство отказалось от запрета импорта газетной бумаги из России. Такой пункт убрали из соответствующего перечня в официальном постановлении.
Источник:24 канал
Постановление о запрете импорта ряда российских товаров появилось на сайте Кабмина еще 31 марта. Было отмечено, что оно принято 29 марта.
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Впоследствии документ убрали с сайта и опубликовали еще раз, но уже с новой датой – 1 апреля. При этом, газетная бумага исчезла из перечня запрещенных для импорта товаров.
На сайте правительства также отмечается, что соответствующее постановление №269 вступает в силу через 10 дней после его опубликования.
Что запретили ввозить в Украину из России:
- пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин);
- подсолнечное, сафлоровое, хлопковое масла;
- поверхностно-активные средства, моющие средства и средства для чистки;
- картон, крафт-бумагу и крафт-картон, туалетную бумагу;
- носовые платки и косметические салфетки, полотенца для рук, скатерти и салфетки;
- ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты;
- инструменты для бурения скальных пород или грунтов;
- оси (смонтированные или нет), колеса и их части.
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