Кабмін передумав забороняти імпорт газетного паперу з Росії
Український уряд відмовився від заборони імпорту газетного паперу з Росії. Такий пункт прибрали з відповідного переліку в офіційній постанові.
Джерело:24 канал
Постанова про заборону імпорту низки російських товарів з'явилася на сайті Кабміну ще 31 березня. Було зазначено, що вона ухвалена 29 березня.
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Згодом документ прибрали з сайту та опублікували ще раз, але вже з новою датою – 1 квітня. При цьому, газетний папір зник з переліку заборонених для імпорту товарів.
На сайті уряду також зазначено, що відповідна постанова №269 набуває чинності через 10 днів після її опублікування.
Що заборонили ввозити в Україну з Росії:
- пшеницю і суміш пшениці та жита (меслин);
- соняшникову, сафлорову, бавовняну олії;
- поверхнево-активні засоби, мийні засоби та засоби для чищення;
- картон, крафт-папір та крафт-картон, туалетний папір;
- носовики та косметичні серветки, рушники для рук, скатертини і серветки;
- ящики, коробки, мішки, пакувальні пакети;
- інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів;
- вісі (змонтовані або ні), колеса та їх частини.
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