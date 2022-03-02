Как сообщается в телеграм-канале МВД Украины, "горячая линия" Кабинета Министров меняет свой профиль работы. Теперь она будет принимать звонки, направленные на потребность запросов по гуманитарным вопросам.
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"Горячая линия" Кабмина работает для гуманитарных нужд
Теперь по телефону "горячей линии" 1545 можно обращаться по следующим вопросам:
- проблемы водоснабжения, водоотведения, отопления
- повреждения инфраструктуры: газонов, железной дороги, коммунальной инфраструктуры
- проблемные вопросы с главами общин и другими представителями местного самоуправления
- потребности в продуктах и товарах первой необходимости
- потребности в лекарствах
- потребности в топливе
- вопросы социальных выплат, получения пенсий
- эвакуация граждан.
"Горячая линия" Кабмина принимает звонки по этим вопросам / Инфографика Кабмина
Звонки с территории Украины по сети фиксированной связи Укртелекома, а также мобильных операторов Киевстар, Vodafone Украина и lifecell – бесплатные.
Если же граждане Украины находятся за границей, то им необходимо звонить на номер +38 044 284 19 15. Оплата согласно тарифам оператора.
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